رئيس برشلونة يعلن توقيع والد ميسي على العقد الجديد

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قال رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميا، إن والد ليونيل ميسي، نجم الفريق، وقع على عقد جديد لنجله مع البرسا، وذلك حسبما نقل موقع «فور فور تو».

وأعلن نادي برشلونة في شهر يوليو الماضي، عن موافقة ميسي لتجديد تعاقده حتى عام 2021 حيث ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني الحالي العام المقبل.

وأشار النادي حينها إلى أن التوقيع الرسمي سيتم في غضون أيام، إلا أن شهرين مروا دون أن يجدد ميسي تعاقده مع برشلونة الأمر الذي فتح الباب أمام التكهنات حول احتمالية رحيل النجم الأرجنتيني لصفوف مانشستر سيتي.

وأوضح بارتوميو أن كافة الأمور تم الاتفاق عليها، مشيرًا إلى وجود 3 عقود جديدة تم توقيعها الأول مع مؤسسة ميسي والتي وقع عليها رئيس المؤسسة وشقيق ميسي.

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أما العقد الثاني فبخصوص حقوق الصورة لميسي والذي وقعه والده باعتباره مدير شركته، مشيرًا إلى أن توقيع ميسي سيتم خلال أيام قليلة.

وعن السبب وراء تأخير التوقيع، قال بارتوميو إن هناك مشكلة في الجدولة، حيث تزوج اللاعب الأرجنتيني يوم 30 يونيو ومن ثم عاد من زواجه إلى اليابان ومن ثم توجه للولايات المتحدة ضمن الجولة التحضيرية وبدأ بعدها مباشرة السوبر الإسباني والدوري الإسباني، مشيرًا إلى أن التوقيع الرسمي سيتم في غضون شهر من الآن مطالبًا الجماهير بعدم الشعور بالقلق.

وعن شعور الجماهير بحالة الحزن التي تنتاب ميسي على أرض الملعب، قال بارتوميو بأنه لا يرى ذلك الأمر، حيث يرى اللاعب الأرجنتيني مركزًا ويشعر بالسعادة.

ويذكر أن ميسي قضى كل مسيرته الكروية حتى الآن مع برشلونة منذ لقائه الأول في عام 2004، ومنذ ذلك الحين توج بلقب الدوري الإسباني 8 مرات ودوري أبطال 4 مرات من بين 29 لقبًا توج بهم مع برشلونة.