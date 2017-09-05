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المحرك والعدة.. 5 نصائح لاستئجار سيارة بشكل آمن

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يتطلع العديد من الأشخاص لامتلاك سيارة أو استئجارها في أثناء السفر، لتسهيل مهام الانتقال من مكان إلى آخر، أو حتى السفر بها من محل السكن إلى المصيف، وهو الأمر الذي قد يدفع إلى استئجار سيارة من أحد المكاتب المخصصة لذلك.

ولعل استئجار سيارة يتطلب العديد من الأمور الاحتياطية، التي تؤمن موقف المستأجر بشكل رئيسي ولا تضعه في حسابات خطيرة مع المكتب، وفي هذا السياق نستعرض أهم النصائح التي يجب أن تتبعها قبل الحصول على السيارة، وهي:

الشروط

يطلب مكتب تأجير السيارات صورة من البطاقة وتوقيعا على وصل أمانة أو شيك لتأمين موقفه حال سرقة السيارة، كما يفرض البعض توقيع إقرار بإصلاح أضرار السيارة حال اصطدامها أو تلف بعض القطع المكونة لها خلال فترة الاستئجار.

التجربة

قبل التوقيع على كل الأوراق التي يطلبها المكتب، يجب تجربة السيارة قبل الانطلاق، والإفصاح عن أي عيوب في أثناء تلك التجربة لمسؤول المكتب، وهو الأمر الذي يضمن حق المستأجر بشكل رئيسي.

فحص السيارة

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لا يكفي تجربة السيارة وتشغيل المحرك فقط، ولكن على المستأجر أن يقوم بالاطلاع على كل أركان السيارة ورؤية ما إذا كانت تعاني من تشوهات في الهيكل الخارجي من عدمه، وذلك في إطار فحصها قبل الاستلام.

الصيانة

تأكد من وجود العدة الخاصة بالسيارة مثل "الكوريك" والإطار البديل "الاستبن" وغيرها من الأمور التي قد تؤدي إلى توقف السيارة بشكل كامل.

التسليم

عند تسليم السيارة بعد انتهاء مدة الاستئجار، يجب أن تتسلم كل الأوراق التي قمت بتوقيعها مثل الشيك أو إيصال الأمانة وغيرها من البنود، التي حصل عليها المكتب قبل تسليمها للمستأجر.

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التحرير

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