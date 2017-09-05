أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

بدء عودة أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن الأربعاء

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بدء عودة أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن الأربعاء

12:25 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

بدء عودة أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن الأربعاء

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عودة أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، غدًا الأربعاء، على أن يستمر تفويج الحجيج للعودة من مطار جدة حتى 14 من سبتمبر، ومن مطار المدينة حتى العشرين من الشهر الجاري.

وأكدت والي، أنها تتابع بدء عمليات تفويج حجيج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة ممن لم يزوروا المدينة قبل أداء المشاعر ومناسك الحج وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتيسيرات.

وأشار أيمن عبد الموجود رئيس بعثة التضامن لحج الجمعيات الأهلية، في تصريحات صحفية، إلى أن اليوم الثلاثاء سيشهد أولى رحلات تفويج الحجيج للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وذلك للحجيج الذين لم يتمكنوا من الزيارة في بداية رحلة الحج حيث من المقرر أن يغادر 912 حاجا مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على أن تتوالى الأفواج تباعا.

وبين عبدالموجود، أن البعثة قامت بإرسال لجنة للمدينة المنورة لاستلام غرف إقامه الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق التي سيقيمون بها بالمدينة المنورة.

وأضاف عبد الموجود، أن الحجيج بمكة المكرمة جميعهم بصحة جيدة وأدوا مناسكهم وسط تيسيرات وخدمات مكثفة من أعضاء البعثة.

على الجانب آخر، توجه رئيس البعثة لزيارة المرضى المحتجزين بالمستشفيات، وهم 4 حالات من حجيج محافظات الشرقية والمنيا والإسكندرية والقليوبية واطمأن على تلقيها كامل الرعاية الصحية منها حالة واحدة تم احتجازها بالرعاية المركزة قلب مفتوح.

وعقد رئيس البعثة، اجتماعا موسعا لبحث الترتيبات النهائية لبدء عودة الحجيج لأرض الوطن وتفعيل عمل لجان مطاري جدة والمدينة مع بدء عمل الجسر الجوي لعودة الحجيج لأرض الوطن ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج خاصة كبار السن والمرضى.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزيرة التضامن: صرف معاشات سبتمبر بمنافذ البريد بدءا من الغد

    أخبار

  • " للطيران": انطلاق الجسر الجوي لعودة الحجاج.. الأربعاء

    أخبار

  • وزيرة التضامن تطلع مدير مكتب صندوق النقد الدولي بمصر على برامج الحماية

    أخبار

  • "التضامن": عودة أولى أفواج الحجاج للأراضي المصرية الأربعاء المقبل

    أخبار

إعلان

3d31bf9b6c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "

مساء dmc - لقاء مع جاك مارك هاريون | الرئيس التنفيذي لشركة " أورنج مصر "