بدء عودة أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن الأربعاء

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عودة أولى أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى أرض الوطن، غدًا الأربعاء، على أن يستمر تفويج الحجيج للعودة من مطار جدة حتى 14 من سبتمبر، ومن مطار المدينة حتى العشرين من الشهر الجاري.

وأكدت والي، أنها تتابع بدء عمليات تفويج حجيج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة ممن لم يزوروا المدينة قبل أداء المشاعر ومناسك الحج وذلك وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتيسيرات.

وأشار أيمن عبد الموجود رئيس بعثة التضامن لحج الجمعيات الأهلية، في تصريحات صحفية، إلى أن اليوم الثلاثاء سيشهد أولى رحلات تفويج الحجيج للمدينة المنورة لزيارة المسجد النبوي وذلك للحجيج الذين لم يتمكنوا من الزيارة في بداية رحلة الحج حيث من المقرر أن يغادر 912 حاجا مكة المكرمة إلى المدينة المنورة على أن تتوالى الأفواج تباعا.

وبين عبدالموجود، أن البعثة قامت بإرسال لجنة للمدينة المنورة لاستلام غرف إقامه الحجاج والتأكد من تجهيزات الفنادق التي سيقيمون بها بالمدينة المنورة.

وأضاف عبد الموجود، أن الحجيج بمكة المكرمة جميعهم بصحة جيدة وأدوا مناسكهم وسط تيسيرات وخدمات مكثفة من أعضاء البعثة.

على الجانب آخر، توجه رئيس البعثة لزيارة المرضى المحتجزين بالمستشفيات، وهم 4 حالات من حجيج محافظات الشرقية والمنيا والإسكندرية والقليوبية واطمأن على تلقيها كامل الرعاية الصحية منها حالة واحدة تم احتجازها بالرعاية المركزة قلب مفتوح.

وعقد رئيس البعثة، اجتماعا موسعا لبحث الترتيبات النهائية لبدء عودة الحجيج لأرض الوطن وتفعيل عمل لجان مطاري جدة والمدينة مع بدء عمل الجسر الجوي لعودة الحجيج لأرض الوطن ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج خاصة كبار السن والمرضى.