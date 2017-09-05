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ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 34

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مصراوي Masrawy

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 34

12:20 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

ننشر الدرجات التفصيلية لطقس الأربعاء.. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت- مادي غيث:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غداً الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على حنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا. كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة.. وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :
الصغرى- العظمى
القاهرة 25 34
الإسكندرية 25 30
بلطيم 24 30
مطرح 24 30
السلوم 21 29
سيوة 23 35
بروسعيد 26 30
دمياط 25 30
العريش 23 32
رفح 22 32
الإسماعيلية 22 34
السويس 23 34
رأس سدر 24 35
نخل 19 33
نويبع 28 37
طابا 23 34
كارتين 22 33
الطور 25 35
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 28 36
مرسى علم 29 35
الفيوم 23 35
بنى سويف 23 35
المنيا 22 35
اسيوط 22 35
سوهاج 25 26
قنا 25 40
الاقصر 26 40
اسوان 27 41
ابو سمبل 24 38
الوادى الجديد 21 39
شلاتين 28 37
ابو رماد 27 38
راس حدربة 26 37
حلايب 29 36

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