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موسكو: فرقاطة روسية تطلق صواريخ " كاليبر" على تجمع كبير لداعش في دير الزور

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مصراوي Masrawy

موسكو: فرقاطة روسية تطلق صواريخ " كاليبر" على تجمع كبير لداعش في دير الزور

12:27 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

موسكو: فرقاطة روسية تطلق صواريخ

موسكو – (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن فرقاطة تابعة لأسطول البحر الأسود الروسي قامت بإطلاق صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" أسفر عنها القضاء على تجمع كبير لمقاتلي تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور السورية، وتدمير مراكز قيادية ونقطة اتصال ومخازن للأسلحة والذخيرة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء أن القصف دمر أيضا مصنعا لإصلاح الآليات المدرعة للإرهابيين وأحبط خططا لهم بتعزيز مواقعهم في دير الزور، مضيفا أن إطلاق الصواريخ المجنحة "كاليبر" أسهم في دعم نجاح تقدم القوات السورية الحكومية، وفي إحباط خطط مقاتلي داعش بإعادة تجميع القوى وتعزيز مواقعهم في منطقة دير الزور.

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مصراوي Masrawy

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