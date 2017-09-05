بوتين: فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية "غير مفيد"

موسكو - (د ب أ):

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية سيكون "غير مفيد وغير فعال".

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" عن بوتين القول، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الصينية بكين، على هامش قمة "بريكس"، أنه لا فائدة من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، منبها إلى أنها ستسبب معاناة إنسانية في البلاد.

وقال بوتين: "الكل يعلم ويذكر هذا، وفي كوريا الشمالية يعلمون ويذكرون هذا جيداً. هل تعتقدون انه بسبب فرض بعض العقوبات ستتوقف كوريا الشمالية عن هذا المسار الذي تسلكه من أجل تصنيع أسلحة الدمار الشامل".

وأضاف الرئيس الروسي: "نعم كما قلت يوم أمس خلال اللقاء مع زملائي، سيأكلون العشب، أنتم تدركون أنه لن يتوقف عن هذا البرنامج إذا لم يشعروا بالأمان"، بحسب "سبوتنيك".

وكانت بيونجيانج أعلنت يوم الأحد الماضي أنها اختبرت قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ عابر للقارات. وهذه هي التجربة النووية السادسة التي تجريها كوريا الشمالية منذ عام 2006، كما أنها الأقوى، حيث تشير التقديرات إلى أن قوتها تعادل ثماني مرات تقريبا قوة القنبلة النووية التي تم إلقاؤها على مدينة هيروشيما اليابانية في أغسطس من عام 1945.