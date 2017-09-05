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ميركل تدعو لموقف أوروبي موحد تجاه أردوغان

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مصراوي Masrawy

ميركل تدعو لموقف أوروبي موحد تجاه أردوغان

12:24 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

ميركل تدعو لموقف أوروبي موحد تجاه أردوغان

أنجيلا ميركل مع رجب طيب أردوغان

برلين - (د ب أ):

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي بشأن السياسة الواجب انتهاجها إزاء تركيا.

وقالت ميركل في كلمتها في الجلسة الأخيرة للبرلمان الألماني قبل الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري: "لن يكون هناك شيء أدعى للاستغراب من أن نتشاجر أمام أعين الرئيس (رجب طيب) أردوغان بشأن طريقة التعامل مع تركيا ".

أضافت ميركل: "أن ذلك سيضعف الموقف الأوروبي بشكل مأسوي، لا يسعني إلا أن أحذر أنفسنا من ذلك".

وقالت ميركل إن إلقاء القبض على مواطنين ألمان دعا الألمانية للتفكير في إعادة ترتيب العلاقات الألمانية مع تركيا والرئيس رجب طيب أردوغان.

كما أعلنت ميركل أنها تعتزم التشاور مع رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي خلال القمة الأوروبية المقبلة في أكتوبر القادم بشأن العلاقات الأوروبية مع تركيا وإن ذلك يتضمن أيضا قطع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي مضيفة: "هذا تعامل حاسم بالطبع ولكنه يجب أن يكون متأنيا".

وشددت ميركل على أن علاقات بلادها مع تركيا "ذات طبيعة استراتيجية".

وكان مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، مارتن شولتس، قد أكد خلال مناظرة تلفزيونية مع ميركل أمس الأول الأحد أنه سيسعى في حال فوزه في الانتخابات لقطع مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

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مصراوي Masrawy

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