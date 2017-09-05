وزير خارجية فنزويلا يتحدث أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف

جنيف - (د ب أ):

قال متحدث باسم الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الفنزويلي ،خورخي أريزا، سوف يلقي كلمة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف الأسبوع المقبل .

ومن المقرر أن يتحدث أريزا أمام المجلس التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب تقرير يتهم حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بسحق المعارضة السياسية بقوة مميتة منذ بدأت الاحتجاجات في الدولة في أبريل الماضي.

وذكر المتحدث أنه كان من المقرر في البداية أن يتحدث مادورو في اليوم الأول للجلسة الخريفية لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، والتي تستمر ثلاثة أسابيع، ولكن تم تعديل الخطة .

وكان محققون حقوقيون تابعون للأمم المتحدة قد قالوا الأسبوع الماضي في تقرير إن معظم حالات الوفاة التي وقعت خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في فنزويلا يمكن ربطها بقوات الأمن والفئات الموالية لمادورو.

ووفقا للتقرير، تم استخدام القوة المفرطة والاعتقالات الجماعية والتعذيب بهدف الترهيب وإنكار الحق في المظاهرات السلمية .

وتعج الدولة المضطربة الواقعة في أمريكا اللاتينية بالاحتجاجات منذ أبريل الماضي ، حيث سعى مادورو لتوطيد سلطته وإضعاف البرلمان.