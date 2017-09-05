الشرطة تعيد 53 ألف جنيه لشخص فقدها بمترو الشهداء

كتب- فتحي سليمان وسامح غيث:

أعادت شرطة النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء، حقيبة بداخلها مبلغ مالي لمالكها، بعدما فقدها في مترو الإنفاق.

تلقى قسم شرطة رابع مترو الأنفاق بلاغاً من"إ.ص" 30 سنة، مندوب مبيعات بشركة أدوية، بفقده حقيبة بلاستيكية بداخلها (مبلغ مالي وقدره 53 ألف جنيه وأوراق خاصة به)، حال تواجده بمحطة الشهداء لمترو الانفاق.

تم نشر أوصاف المفقودات بالإذاعة الداخلية بكافة محطات مترو الأنفاق، وإخطار الخدمات الأمنية، وحضر" ه. م " 34 مندوب علاقات عامة، وقرر عثوره على الحقيبة، تم تسليمها لمالكها بكامل محتوياتها.

بالعرض على اللواء قاسم حسين، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات امر باتخاذ كافة الاجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم.

تحرر المحضر أحوال قسم شرطة رابع مترو الأنفاق وأرسل بالإيراد لقسم شرطة الموسكي لقيده وعرضه على النيابة.