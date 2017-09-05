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بوتين: القرار الأمريكي المحتمل بتوريد أسلحة لأوكرانيا "سيادي" لكنه قد يفاقم الوضع

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مصراوي Masrawy

بوتين: القرار الأمريكي المحتمل بتوريد أسلحة لأوكرانيا "سيادي" لكنه قد يفاقم الوضع

12:21 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن ليس بإمكانها التأثير على قرار أمريكي محتمل بتوريد الأسلحة لأوكرانيا لأن هذا يعد أمرا سياديا أمريكيا.

وقال بوتين ، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء عقب قمة بريكس بمدينة شيامن الصينية : "إن هذا القرار سيادي للولايات المتحدة الأمريكية ومع ذلك فإن توريد أسلحة إلى أوكرانيا لن يساعد على التهدئة لكنه سيؤدي إلى تفاقم الوضع"..مضيفا :"إن توريد الأسلحة الأمريكية لكييف لن يغير الوضع جذريا ولكن عدد الضحايا قد يزداد".

وأكد الرئيس الروسي أن جمهوريتي "دونيتسك" و"لوهانسك" تمتلكان ما يكفي من السلاح بما في ذلك السلاح الذي تم الاستيلاء عليه من الجانب الآخر ، مشيرا إلى أن دخول السلاح الأمريكي منطقة النزاع في أوكرانيا يجعل من الصعب التكهن برد فعل هاتين الجمهوريتين

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