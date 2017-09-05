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تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالأقصر

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مصراوي Masrawy

تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالأقصر

12:09 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

تعرف على تفاصيل الكشف الأثري الجديد بالأقصر

أرشيفية

كتبت- نسمة فرج:

كشف مصدر بوزارة الآثار- فضل عدم نشر اسمه، في تصريحات لـ"مصراوي"، الثلاثاء- عن أن الاكتشاف الأثري المقرر الإعلان عنه السبت المقبل، هو لمقبرة جماعية للفقراء في العصر الفرعوني، بمنطقة دراع أبو النجا بالبر الغربي في الأقصر.

وأضاف المصدر: "البعثة المصرية عثرت على هذا الاكتشاف أثناء العمل في مقبرة 157 في دراع أبو النجا الشهر الماضي"، ويخضع الكشف لإشراف البعثة الألمانية برئاسة عالم الآثار دانيال بولس.

وفي أبريل الماضي، أعلن الدكتور الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، اكتشف مقبرة "كامب 157، التي يرجع تاريخها إلى الأسرة الـ 18 لشخص يدعى أو سرحات، وكان يعمل مستشارًا للمدينة.

كانت البعثة الأثرية المصرية العاملة بغرب الأقصر عثرت على مقبرة تحتوي على عشرات التوابيت والمومياوات الفرعونية وتماثيل الأوشابتي، في أبريل.

ومن المقرر أن تعلن وزارة الآثار عن الكشف الأثري الجديد، في مؤتمر صحفي بالأقصر، السبت المقبل.

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مصراوي Masrawy

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