قوافل علاجية مجانية بقرى ومراكز أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أكد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، أنه جارٍ تنظيم قوافل علاجية شاملة بعدد من قرى المحافظة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، تضم تخصصات طبية مختلفة، وبمشاركة أطباء متخصصين.

ولفت إلى تقديم تلك الخدمة الطبية إلى القرى المحرومة والبعيدة عن الوحدات الصحية، فضلاً عن توفير الأدوية اللازمة مجانًا تخفيفًا عن كاهل المواطنين، وتحويل بعض الحالات منها إلى مستشفيات أسيوط لتقديم العلاج على نفقة الدولة، حال الحاجة لذلك.

وقال الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، إنه جار تنفيذ قوافل طبية بناءً على الخطة المعتمدة من وزارة الصحة بداية من شهر أغسطس حتى ديسمبر المقبل، ويشارك بها أطباء متخصصون، وتشمل كافة أنحاء محافظة أسيوط، وتهدف إلى توفير الرعاية الصحية للمناطق المحرومة في كافة التخصصات بالمجان.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه سيجري تنظيم قافلة علاجية بقرية دير درنكة بمركز أسيوط وقافلة بقرية عرب القداديح بمركز أبنوب خلال شهر سبتمبر الجاري، فضلاً عن قافلتين بمركزي الفتح وديروط خلال شهر أكتوبر المقبل، بينما سيتم البدء بقافلتين خلال شهر نوفمبر بمركز أبو تيج، مشيرا إلى تنظيم قافلة بقرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط وأخرى بقرية عرب مطير بمركز الفتح خلال شهر ديسمبر المقبل.