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محمد فؤاد يسأل رئيس الوزراء: أين اللائحة التنفيذية لـ«بناء الكنائس»؟

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محمد فؤاد يسأل رئيس الوزراء: أين اللائحة التنفيذية لـ«بناء الكنائس»؟ محمد فؤاد يسأل رئيس الوزراء: أين اللائحة التنفيذية لـ«بناء الكنائس»؟

التحرير

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تقدم النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بسؤال للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، لمعرفة سبب عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون بناء الكنائس.

وقال فؤاد، اليوم، الثلاثاء، إن قانون بناء الكنائس أثار حالة كبيرة من اللغط والتساؤلات على مر الشهور السابقة وحتى الآن، ولم تصدر لائحته التنفيذية دون وجود مبرر أو سبب مقنع من جانب .

وأشار فؤاد إلى أن القانون صدر في يناير الماضي بالجريدة الرسمية، وكان البرلمان أقره في سبتمبر الماضي في آخر جلسات دور الانعقاد الأول، لتنظيم وتقنين أوضاع المواطنين المصريين من المسيحيين، فيما يخص بناء وتشييد دور العبادة الخاصة بهم.

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وأوضح أن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الآن يعطل سريان القانون، ويعد انتصارا غير مكتمل بالنسبة للمواطنين المسيحيين، على الرغم من أن الفترة الأخيرة شهدت صدور عدد من القوانين واللوائح التنفيذية الخاصة بتلك القوانين، ومنها على سبيل المثال لا الحصر «قانون الاستثمار»، مضيفا أن هذا «يؤدي بنا إلى حالة من اللغط والتساؤلات التي لا تجد ضالتها في إجابة واضحة ومحددة من جانب الجهات المعنية».

وطالب فؤاد بإيضاح لماذا لم تصدر اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون بناء الكنائس حتى الآن؟ وما المدة الزمنية الموضوعة لإصدارها؟ علي أن يتم الرد على السؤال كتابيا.

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التحرير

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