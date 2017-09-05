إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين لخلافات الجيرة بالبحيرة

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أصيب نحو 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بقرية المحافيض الشرقية بالكوم الأخضر دائرة مركز حوش عيسي لخلافات الجيرة.

كان قد تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارًا من قسم شرطة حوش عيسى بحدوث مشاجرة قرية المحافيض الشرقية الكوم الأخضر دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "م ن م" فلاح، مصاب نزيف بالأنف واشتباه كسر بالجمجمة و "س ا ع" ربة منزل، و"ع ن م" فلاح، و"م ن م" عامل زراعي، جميعهم مصابين بجروح في الرأس وكدمات وسحجات.

إضافة إلى الطرف الثاني "و أ ك" فلاح، و"ك ر ك" فلاح، مصابان، ومقيمان بذات الناحية لخلافات بسبب الجيرة بأرضهم الزراعية، حيث قام على إثرها الطرف الثاني بالتعدى بالضرب على الطرف الأول مما أدى للإصابات المشار إليها.

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تم نقل المصابة الثانية لمستشفى حوش عيسى وباقى المصابين لمستشفى دمنهور العام للعلاج، وبسؤال طرفي المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم .

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة