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إلغاء تدابير خفض إمدادات المياه في العاصمة الإيطالية بعد موجة الأمطار

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مصراوي Masrawy

إلغاء تدابير خفض إمدادات المياه في العاصمة الإيطالية بعد موجة الأمطار

11:56 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إلغاء تدابير خفض إمدادات المياه في العاصمة الإيطالية بعد موجة الأمطار

روما - (د ب أ):

أعلنت السلطات الإيطالية تعليق القيود على إمدادات المياه في روما، بعدما أدت الأمطار الأخيرة إلى تخفيف حدة أزمة الجفاف.

وكانت شركة المرافق المحلية أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستقلل ضغط المياه خلال الليل، وحذرت من أن هذا قد يؤدي إلى "ضعف إمدادات المياه في الطوابق العليا من المباني".

ونقلت العديد من وسائل الإعلام عن الشركة أنه تم تعليق هذا الإجراء بعدما عززت الأمطار التي هطلت مؤخرا احتياطيات المياه، كما أدى تراجع درجات الحرارة إلى تراجع الطلب.

وكان من المقرر إعلان تدابير خفض الإمدادات في سبتمبر، وتم إعلانها في أعقاب تراجع معدلات الأمطار بـ70% مقارنة بمتوسط الأعوام الثلاثة الماضية.

وألقت أزمة المياه بظلالها على سمعة روما كـ "ملكة للمياه"، لما تمتلكه من واسعة من القنوات المائية والنوافير الفخمة.

ونتيجة لهذا النقص، تم إيقاف بعض نوافير الشرب في المدينة، وتم تقليص إمدادات المياه من إحدى البحيرات، شمال روما، التي تغذي خطوط الشركة بعدما أصبحت معرضة للجفاف تقريبا.

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