ميركل: التجربة النووية لكوريا الشمالية "انتهاك صارخ" للاتفاقيات الدولية

برلين – (أ ش أ):

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية، معتبرة أنها تعد "انتهاكا صارخا" للاتفاقيات الدولية.

وقالت ميركل - في كلمة أمام البرلمان الألماني نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية مقتطفات منه - إنه لا يمكن أن يكون هناك مجال إلا "الحل الدبلوماسي والسلمي" للأزمة الكورية الشمالية.

وأضافت الشبكة الإخبارية أن ميركل تحدثت أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمناقشة التجربة النووية لبيونج يانج، مشيرة إلى أنهما أدانا "استمرار السلوك المتهور والخطير لكوريا الشمالية"، وشددا على أهمية التنسيق الوثيق في الأمم المتحدة.