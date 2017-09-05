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ميركل: التجربة النووية لكوريا الشمالية "انتهاك صارخ" للاتفاقيات الدولية

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مصراوي Masrawy

ميركل: التجربة النووية لكوريا الشمالية "انتهاك صارخ" للاتفاقيات الدولية

11:51 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

برلين – (أ ش أ):

أدانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الثلاثاء، التجربة النووية الأخيرة لكوريا الشمالية، معتبرة أنها تعد "انتهاكا صارخا" للاتفاقيات الدولية.

وقالت ميركل - في كلمة أمام البرلمان الألماني نقلت "إيه بي سي" الأمريكية مقتطفات منه - إنه لا يمكن أن يكون هناك مجال إلا "الحل الدبلوماسي والسلمي" للأزمة الكورية الشمالية.

وأضافت الشبكة أن ميركل تحدثت أمس الاثنين، مع الرئيس الأمريكي دونالد ، لمناقشة التجربة النووية لبيونج يانج، مشيرة إلى أنهما أدانا "استمرار السلوك المتهور والخطير لكوريا الشمالية"، وشددا على أهمية التنسيق الوثيق في الأمم المتحدة.

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