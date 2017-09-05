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كوريا الجنوبية: جميع الخيارات العسكرية مطروحة للتعامل مع تهديد بيونج يانج

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مصراوي Masrawy

كوريا الجنوبية: جميع الخيارات العسكرية مطروحة للتعامل مع تهديد بيونج يانج

11:50 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

كوريا الجنوبية: جميع الخيارات العسكرية مطروحة للتعامل مع تهديد بيونج يانج

المتحدث باسم وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية

سيول – (أ ش أ):

أكدت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء، أن جميع الخيارات العسكرية مطروحة للتعامل مع تهديدات النووية والصاروخية.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع بكوريا الجنوبية مون سانج-كيون، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، تأكيده على أنه لا تغيير في مبدأ لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وذكر المسؤول الكوري الجنوبي، أن الحكومة تصر على موقفها الثابت من نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج بشأن إمكانية نشر صواريخ وأسلحة نووية أمريكية في كوريا الجنوبية، تعني أهمية إعادة النظر في جميع الخيارات المطروحة ضد كوريا الشمالية.

وكان وزير دفاع كوريا الجنوبية، قد أكد، خلال الجلسة العامة للجنة البرلمانية الدفاعية التي عقدت يوم أمس الاثنين، على ضرورة النظر في إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية كإحدى الوسائل لردع تهديدات كوريا الشمالية بشكل فعال، حتى لو كان ذلك مختلفا عن سياسة الحكومة المعلنة.

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مصراوي Masrawy

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