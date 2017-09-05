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مصرع 485 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا

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مصراوي Masrawy

مصرع 485 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا

11:47 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مصرع 485 مهاجرًا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا

أرشيفية

طرابلس – (أ ش أ):

لقي ما لا يقل عن 485 مهاجرًا غير شرعي مصرعهم في مياه البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام الجاري، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا.

وذكرت المنظمة الدولية للهجرة ( IOM)، في بيان أصدرته، أنه تم تسجيل نحو 425 حالة وفاة في الفترة نفسها من العام الماضي، وأن قرابة 16 ألفًا و775 مهاجرًا إلى أوروبا عبروا مياه البحر الأبيض المتوسط حتى 26 فبراير الماضي، منهم ما يزيد على 80% إلى إيطاليا.

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مصراوي Masrawy

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