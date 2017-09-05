مدير أمن الإسكندرية لمصراوي: مستعدون لتأمين مباراة مصر وأوغندا ولن نسمح بالخروج عن القانون

كتب- علاء عمران:

صرح اللواء مصطفى النمر مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بأن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية مستعدة لتأمين فعاليات المباراة بين المنتخب الوطني ونظيرة الأوغندي على استاد برج العرب المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء.

وأضاف اللواء مصطفى النمر، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، بأن الأجهزة الأمنية مستعدة لكافة السيناريوهات المحتملة ولن نسمح بأي محاولة لإحلال بالأمن العام، أو الخروج عن القانون.

وأوضح مساعد وزير الداخلية، بأن تم التنسيق مع القوات المسلحة المنطقة الشمالية العسكرية لتأمين بمعاونة كافة الأجهزة المعنية، وتم تزويد كافة الطرق بإرتكازات أمنية وقيام رجال المرور بالتواجد المكثف لتنظيم حركة المركبات أعلى الطرق.

وشدد مساعد وزير الداخلية من الخروج عن الإطار القانوني وأنه لن يسمح بدخول الاستاد الا لحاملي التذاكر.