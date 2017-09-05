أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال» -
مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو) -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. مصراوي Masrawy

هذه الأجيال لن ترى كأس العالم 2022 "يا نتأهل يا متلحقوهمش"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

هذه الأجيال لن ترى 2022 "يا نتأهل يا متلحقوهمش"

12:07 م الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    f1f1229863.jpg

  • عرض 5 صورة

    c77d7b729a.jpg

  • عرض 5 صورة

    4a43bbf5e9.jpg

  • عرض 5 صورة

    158297eaa2.jpg

  • عرض 5 صورة

    94c4f897f3.jpg

إعادة الألبوم

للرجل.. الخواتم تزيد من جاذبيتك.. إليك أجملها

الألبوم التالى

للرجل.. الخواتم تزيد من جاذبيتك.. إليك أجملها

كتب – أحمد عصام روّاي:

أطلقت إحدى شركات الاتصالات حملة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع الرئيسية "outdoors"، وكان عنوانها "يا نتأهل يا متلحقوناش" في إشارة الى أن أعمار أبطال الإعلان من كبار السن الذين قد لا يمهلهم العمر أن يحضروا كأس العالم 2022 اذا لم نتأهل لروسيا 2018.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ متوسط عمر الإنسان المصري 71.5 عام، حيث تعيش النساء لسن الـ73، ويعيش الرجال لسن الـ68. 

وبلغ عدد المصريين الذين جاوزوا هذا السن حوالي الـ3.5% أي ما يقارب 3.5 مليون مصري، حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

مما يعني أن هناك ما يقارب الـ3.5 مليون مصري يشهدون أخر فرصة لمشاهدة منتخب بلادهم في كأس العالم.

وفي حالة عدم تأهل منتخب لنهائيات كأس العالم في عام 2018، فإن هذه النسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 4% بحلول نهائيات كأس العالم لعام 2022 في قطر، حسب البيانات الديموجرافية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يذكر أن منتخب مصر لديه مباراة هامة مساء اليوم أمام منتخب أوغندا والتي ستحدد إماكنية تأهله الى كأس العالم 2018 في روسيا أم لا.

إعلان

إعلان

70374f7083.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

اللاوندي: فرنسا أصبحت «صوت مصر» داخل الاتحاد الأوروبي

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين

مساء الأنوار - حديث عن مباراة المصري والإسماعيلي مع خميس جعفر وعمرو فهيم وسيف داوود ومحمود حسين