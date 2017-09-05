هذه الأجيال لن ترى كأس العالم 2022 "يا نتأهل يا متلحقوهمش"

كتب – أحمد عصام روّاي:

أطلقت إحدى شركات الاتصالات حملة إعلانية على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشوارع الرئيسية "outdoors"، وكان عنوانها "يا نتأهل يا متلحقوناش" في إشارة الى أن أعمار أبطال الإعلان من كبار السن الذين قد لا يمهلهم العمر أن يحضروا كأس العالم 2022 اذا لم نتأهل لروسيا 2018.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ متوسط عمر الإنسان المصري 71.5 عام، حيث تعيش النساء لسن الـ73، ويعيش الرجال لسن الـ68.

وبلغ عدد المصريين الذين جاوزوا هذا السن حوالي الـ3.5% أي ما يقارب 3.5 مليون مصري، حسب إحصائيات منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

مما يعني أن هناك ما يقارب الـ3.5 مليون مصري يشهدون أخر فرصة لمشاهدة منتخب بلادهم في كأس العالم.

وفي حالة عدم تأهل منتخب مصر لنهائيات كأس العالم في روسيا عام 2018، فإن هذه النسبة من المتوقع أن ترتفع إلى 4% بحلول نهائيات كأس العالم لعام 2022 في قطر، حسب البيانات الديموجرافية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

يذكر أن منتخب مصر لديه مباراة هامة مساء اليوم أمام منتخب أوغندا والتي ستحدد إماكنية تأهله الى كأس العالم 2018 في روسيا أم لا.