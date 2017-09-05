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انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شب بمحطة وقود في طوخ

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مصراوي Masrawy

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شب بمحطة وقود في طوخ

11:53 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق شب بمحطة وقود في طوخ

أرشيفية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة طوخ، بإشراف المستشار أحمد عبدالله المحامي العام لنيابات شمال بنها، بانتداب المعمل الجنائي، لفحص الحريق الذي شب داخل محطة وقود بطوخ، ومعرفة أسبابه وحصر الخسائر والتلفيات.

كما أمرت النيابة، بتشكيل لجنة هندسية من مجلس المدينة، لمعاينة المباني المجاورة للمحطة، ومدى تأثرها بالحريق من عدمه، ومدى استيفاء المحطة شروط السلامة، بما يضمن سلامة المواطنين والمنازل المجاورة والعاملين بها.

كان المقدم أحمد سامى رئيس مباحث مركز طوخ، تلقى بلاغًا بنشوب حريق هائل، فجر اليوم، في إحدى محطات البنزين بعزبة حجي بميت كنانة دائرة المركز، جرى إخطار اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء.

ونجحت أجهزة الدفاع المدني والحريق في إنقاذ المحطة والسيطرة على النيران، وتأمين خزانات الوقود، ومنع انفجارها دون حدوث أية إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى تأمين المنطقة بالكامل بعد السيطرة على الحريق.

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