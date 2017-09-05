"جمارك الإسكندرية" ترفع استعداداتها لاستقبال الحجاج بمطار برج العرب

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن العدوي مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية، اليوم الثلاثاء، عن رفع درجة الاستعداد بالمنافذ الجمركية بمطار برج العرب لاستقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين من المملكة العربية السعودية بعد أداء فريضة الحج.

وقال "مصطفى" إنه جرى تدعيم صالات الوصول بمطار برج العرب بأعداد إضافية من مأموري الجمارك، وتشغيل أجهزة أشعة "الإكس راى" لمراعاة التيسير على الحجاج العائدين، وإنهاء الاجراءات الجمركية في أسرع وقت وبدقة عالية.

وأضاف أن الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أصدر توجيهات، بالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمنافذ الجمركية، لتذليل الصعوبات والمعوقات التي تواجه الحجاج وتقديم كافة المساعدات لهم والعمل على راحتهم.

ومن المقرر أن تبدأ عودة أفواج الحجاج "بعثة التضامن الاجتماعي" لمصر، اعتبارًا من يوم غد، بينما يبدأ الجسر الجوي لعودة الحجاج من المدينة المنورة يوم الجمعة المقبل.