ميدو: الجمهور سيكون مصدر الرعب لأوغندا

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أكد أحمد حسام (ميدو)، المدير الفني لفريق وادي دجلة، أن الجماهير المصرية ستكون مصدر رعب للمنافس، خلال لقاء المنتخب الوطني وأوغندا، اليوم الثلاثاء.

وكتب "ميدو" على صفتحه الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الجمهور المصري كان وسيظل دائما هو مصدر الرعب لأي فريق يحضر إلى مصر بشهادة كل نجوم أفريقيا، اليوم منتخبنا محتاج تشجيعك 90 دقيقة بدون توقف".

وأكمل نجم المنتخب الوطني السابق: "أؤمن بأن مشجع كرة القدم الحقيقي هو من يقف خلف فريقه في الأوقات الصعبة قبل الأوقات السهلة.. متأكد أن مؤازرة جمهورنا الْيَوْمَ سبب مكسبنا".

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ويحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، موقعة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي «كاف» الحكم الجنوب إفريقى فيكتور جوميز لإدارة المباراة لتكون الأولى التي سيديرها جوميز في التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال، حيث لم يسبق له إدارة أي مباراة بتصفيات كأس العالم من قبل.

ويسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، لرد اعتبار الفراعنة، بعد الهزيمة المفاجئة (1-0) التي تلقاها المنتخب بالجولة الثالثة أمام منتخب الرافعات، أفقدته صدارة المجموعة الخامسة لأوغندا صاحبة الـ7 نقاط، فيما يأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم تتذيل الكونغو المجموعة بنقطة وحيدة.

كما يرغب المنتخب الوطني، في استعادة نتائجه اللافتة مع مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي قاد الفريق للحصول على المركز الثاني ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة، في المشاركة الأولى بالمسابقة القارية بعد غياب دام 7 أعوام.

ويحتاج أحفاد الفراعنة للفوز في مباراة اليوم، من أجل تعزيز الآمال، في التأهل إلى مونديال روسيا، في المقابل يبحث منتخب الرافعات على الخروج بأقل الخسائر من المباراة، إما بالتعادل سواء سلبيًا أو إيجابيًا.