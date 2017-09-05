«حلم المونديال».. التشكيل المتوقع للفراعنة أمام أوغندا

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يحتضن استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، موقعة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لحساب الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.

ويسعى الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، لرد اعتبار الفراعنة، بعد الهزيمة المفاجئة (1-0) التي تلقاها المنتخب بالجولة الثالثة أمام منتخب الرافعات، أفقدته صدارة المجموعة الخامسة لأوغندا صاحبة الـ7 نقاط، فيما يأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم تتذيل الكونغو المجموعة بنقطة وحيدة.

ومن المتوقع أن يبدأ «كوبر» بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

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خط الدفاع: محمد عبدالشافي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - أحمد فتحي.

خط الوسط: محمد النني - عبد الله السعيد - صالح جمعة - محمود حسن (تريزيجيه) - محمد صلاح.

خط الهجوم: عمرو جمال.