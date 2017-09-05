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«حلم المونديال».. التشكيل المتوقع للفراعنة أمام أوغندا

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«حلم المونديال».. التشكيل المتوقع للفراعنة أمام أوغندا «حلم المونديال».. التشكيل المتوقع للفراعنة أمام أوغندا

التحرير

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يحتضن استاد الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، موقعة الوطني أمام نظيره الأوغندي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لحساب الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة إلى مونديال 2018. 

ويسعى الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، لرد اعتبار الفراعنة، بعد الهزيمة المفاجئة (1-0) التي تلقاها المنتخب بالجولة الثالثة أمام منتخب الرافعات، أفقدته صدارة المجموعة الخامسة لأوغندا صاحبة الـ7 نقاط، فيما يأتي المنتخب الوطني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، ثم تتذيل الكونغو المجموعة بنقطة وحيدة.

ومن المتوقع أن يبدأ «كوبر» بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

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خط الدفاع: محمد عبدالشافي - أحمد حجازي - رامي ربيعة - أحمد فتحي. 

خط الوسط: محمد النني - عبد الله السعيد - صالح جمعة - محمود حسن (تريزيجيه) - محمد صلاح.

خط الهجوم: عمرو جمال.

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التحرير

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