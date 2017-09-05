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الرئيس الإسرائيلي: إيران تهديد للمنطقة والعالم

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مصراوي Masrawy

الرئيس الإسرائيلي: إيران تهديد للمنطقة والعالم

11:39 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الرئيس الإسرائيلي: إيران تهديد للمنطقة والعالم

غزة – (أ ش أ):

قال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إن دعم إيران للإرهاب يعد تهديدا ليس للمنطقة فحسب وإنما للعالم برمته.

وأكد ريفلين –في تصريحات له خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الليتواني ليناس انتاناس لينكيفيسيوس نقلتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية اليوم الثلاثاء- على أنه لا يمكن السماح لإيران بتهديد التواجد الإسرائيلي.

وبالنسبة لعلاقات الإيرانية لأوروبية فحذر ريفلين من أن أوروبا "سيتعين عليها أن تكون دقيقة للغاية" في تحديد شكل علاقاتها مع إيران، لأن طهران دولة داعمة للإرهاب.

من جانبه قال وزير خارجية ليتوانيا أن ثمة حاجة أيضا لإضعاف التهديد الإيراني ، مشيرا إلى أن "هذا الأمر يتعين التصدي له".

كما تطرقت المحادثات على نحو مقتضب إلى الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني إذ قال الرئيس الإسرائيلي إن المفاوضات يمكن إجراؤها فقط بين الأطراف التي تثق في بعضها البعض ، و"هم لا يثقون بنا ونحن لا نثق بهم"- حسب قوله.

وأشار إلى أن الموقف في مجمله معقد للغاية، وكل مشكلة يتعين مواجهتها بشكل فردي.

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مصراوي Masrawy

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