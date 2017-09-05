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مصدر: الجزء الثاني من الحركة القضائية الثانية الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

مصدر: الجزء الثاني من الحركة القضائية الثانية الأسبوع المقبل

11:42 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مصدر: الجزء الثاني من الحركة القضائية الثانية الأسبوع المقبل

المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل

كتب- عمرو علي:
أكد مصدر قضائي بوزارة العدل، أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، يراجع الكشوف النهائية للجزء الثاني من الحركة القضائية الثانية، بعد مراجعة دقيقة من إدارة التفتيش القضائي.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة العدل سترسل الأسماء النهائية للجزء الثاني من الحركة القضائية، لمجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، مطلع الأسبوع المقبل.

ويضم الجزء الثاني للحركة القضائية تنقلات وترقيات القضاة من درجة رئيس محكمة من الفئة "ب"، إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "أ"، وكذلك ترقية من في درجة قاضي إلى درجة رئيس محكمة من الفئة "ب".

كان مجلس القضاء الأعلى قد اعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية، في 5 أغسطس الماضي، وهي الحركة التي وصفها القضاة بأنها الأكبر، حيث شملت ترقية ونقل ما يقرب من 2000 من القضاة ورؤساء المحاكم والمحامين العموميين.

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مصراوي Masrawy

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