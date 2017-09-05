السيسي يلتقي رئيس وزراء الهند لبحث المشروعات الجاري تنفيذها بمصر- صور

القاهرة- (مصراوي):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وذلك على هامش أعمال قمة تجمع "بريكس".

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي رحب برئيس الوزراء الهندي مجددًا عقب اللقاءات المتعددة التي جمعتهما، وأخرها خلال زيارته لنيودلهي في العام الماضي، مشيراً إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع الهند في جميع المجالات، بما يساهم في تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء الهند، بالزخم الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدى العامين الماضيين، مؤكداً قوة علاقات الصداقة الوثيقة التى تربط بينهما، وحرص الهند على دفع وتعزيز التعاون مع مصر على الأصعدة المختلفة، خاصة فق المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.

أضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس استعرض- خلال اللقاء- برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، مشيداً بوعي الشعب المصري وتفهمه للأعباء الناتجة عن هذا البرنامج.

كما استعرض الرئيس المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والإجراءات التي تم تبنيها لتشجيع الاستثمار في مصر، معرباً عن تطلعه لقيام مجتمع الأعمال الهندى بزيادة استثماراته فى مصر.

وأكد رئيس وزراء الهند تثمينه للجهود المصرية في دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار، والتي ساهمت فى إقبال الشركات الهندية على العمل فى مصر، حيث بلغ حجم استثماراتها حوالى 3 مليارات دولار، كما أكد رئيس الوزراء الهندى أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، والعمل على زيادة التبادل التجارى والتعاون بين البلدين فى المجال الاقتصادى.

وذكر السفير علاء يوسف أن الرئيس ورئيس الوزراء الهندى أعربا عن ترحيبهما بالتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات وخاصة في مجال تدريب وتأهيل العمالة، كما أعربا عن حرصهما على تعزيز التعاون في المجالات التكنولوجية وبناء القدرات.

واتفق الجانبان على عقد اللجنة الوزارية المشتركة من أجل الإعداد الجيد لزيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى التنسيق القائم بين البلدين فى المحافل الدولة، حيث أعرب الجانبان عن أهمية استمرار التشاور للتنسيق بين مواقف البلدين إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.