إخلاء سبيل مدير مركز شباب بالشرقية بعد مصرع شاب صعقًا داخل النادي

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة الزقازيق الجزئية، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل مدير مركز شباب قرية "بهجات"، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه؛ على خلفية اتهامه بالإهمال الجسيم الذي أودى بحياة شاب صعقًا بالكهرباء داخل المركز.

كانت نيابة الزقازيق العامة، بإشراف المستشار الدكتور ياسر إبراهيم هندي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت، أمس الإثنين، حبس مدير مركز الشباب 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة الإهمال.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوصول "محمد السيد متولي أحمد" 19 عامًا، مُقيم بقرية "بهجات" لمستشفى الأحرار، جثة هامدة.

وتبين من التحريات، أنه أثناء لعب الشاب داخل الملعب الخماسي بالمركز، تعرض لصعق كهربائي ولفظ حياته على الفور، فيما اتهمت أسرته القائمين على إدارة النادي بالإهمال والتسبب في موته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10309 إداري الزقازيق لسنة 2017.