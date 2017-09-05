طوارئ بميناء سفاحا لاستقبال 27500 راكب من عمالة الحجاج

السويس - حسام الدين أحمد:

أعلن اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى بميناء سفاجا استعدادًا لعودة 27 ألفًا و500 راكب من عمالة خدمة الحجاج على متن خمس عبّارات هي: عمان والقاهرة ومحبة وأمانة ومسرة.

وقال اللواء هشام أبو سنة في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن العبارات الخمس ستقطع رحلات مكوكية بواقع رحلتين يوميًا لكل عبّارة".

ولفت إلى أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل وجه بتوفير كافة التسهيلات وتيسير إجراءات الركاب بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء لسرعة إنهاء الإجراءات.

وفى السياق، أوضح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة الموانئ، أن إدارة الجوازات بالميناء زودت عدد الضباط لسرعة انهاء الإجراءات، فور وصول الركاب للصالات.

وأضاف أن قوات شرطة، كثّفت خدماتها بصالات الوصول لسرعة إنهاء إجراءات التفتيش والجمارك دفعة واحدة لاختصار الوقت، مع تشديد إجراءات التفتيش والكشف عن المفرقعات، وزيادة أعداد حمّالي الأمتعة لخدمة الركاب.

وزودت الهيئة عدد العاملين، لإرشاد الحجاج ومساعدة الحالات المرضية وكبار السن في إنهاء إجراءات وصولهم، وتجهيز صالة كبار الزوار لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الركاب، مع زيادة أتوبيسات نقل الركاب بالميناء.