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جهاز شؤون البيئة يحرر 259 محضر سحابة سوداء بالغربية وكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

جهاز شؤون البيئة يحرر 259 محضر سحابة سوداء بالغربية وكفر الشيخ

11:37 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

جهاز شؤون البيئة يحرر 259 محضر سحابة سوداء بالغربية وكفر الشيخ

أرشيفية

الغربية - مروة شاهين:

حرر جهاز شؤون البيئة في وسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، 259 محضر مخالفة سحابة سوداء، من بداية حصاد محصول الأرز في محافظتي كفر الشيخ والغربية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد فهمي وزير البيئة برفع حالة الطوارئ والتأهب لمواجهة السحابة السوداء.

وأكد "رئيس الفرع" أن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، والمدعومة بصور الأقمار الصناعية، حررت 222 محضرًا بمحافظة كفر الشيخ، و37 محضرًا في محافظة الغربية، وأن الجهاز يتلقى على مدار الساعة، تقارير من مديريات الزراعة بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاه الرياح.

ولفت إلى تصوير القمر الصناعي أي نقاط للحرق، مضيفًا أنه يتم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطة بتقنية الـ "GPS" لتحديد الموقع، وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز، حيث تبلغ العقوبة من ٥٠٠٠ آلاف إلى ١٠٠ ألف جنيه، أو الحبس، ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

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