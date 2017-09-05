دي خيا: إيسكو سيصبح من أفضل اللاعبين في التاريخ

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أشاد حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا، بزميله في المنتخب الإسباني إيسكو، مشيرًا إلى أنه سيصبح واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وسجل إيسكو هدفين في فوز إسبانيا على إيطاليا منذ أيام في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، لتتصدر إسبانيا المجموعة بفارق 3 نقاط عن إيطاليا قبل 3 جولات من النهاية ليقترب أبطال العالم في عام 2010 من الوصول إلى المونديال.

وأوضح دي خيا، أنه يعرف إيسكو منذ فترة طويلة لذا لم يشعر بالمفاجأة من المستويات التي يقدمها مؤخرًا سواء مع ريال مدريد أو منتخب إسبانيا.

وأضاف دي خيا أن إيسكو يقدم أعلى المستويات منذ فترة طويلة ويقدم لمحات لا تصدق على أرض الملعب، مشيرًا إلى أنه يمر بأعلى حالة فنية وهو أمر إيجابي للغاية للمنتخب الإسباني.

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وأكد حارس مانشستر يونايتد أنه مع المزيد من التطور في مستوى إيسكو سيصبح من أفضل اللاعبين في التاريخ.

وعن المقارنة بين إيسكو وأندريس إنيستا، قال دي خيا بأنه لا يحب عقد المقارانات بين اللاعبين، مشيرًا إلى أن الثنائي يعدان من أفضل اللاعبين في العالم.

وأكد دي خيا على أن امتلاك المنتخب الإسباني للاعبان بحجم إيسكو وإنيستا يضيف قوة كبيرة للمنتخب وهو أمر يشعر المجموعة بسعادة كبيرة.