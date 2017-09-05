تفاصيل لقاء السيسي ورئيس وزراء الهند

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، على هامش أعمال قمة "بريكس"، المنعقدة حاليا بمدينة شيامن الصينية.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي رحب بالالتقاء برئيس الوزراء الهندي مجددا عقب اللقاءات المتعددة التي جمعتهما، وأخرها خلال زيارة الرئيس لنيودلهي، العام الماضي، مشيرا إلى حرص مصر على تطوير علاقات التعاون مع الهند في جميع المجالات، ما يساهم في تعميق أواصر الصداقة والروابط التاريخية التي تجمع البلدين.

من جانبه، أشاد رئيس وزراء الهند بالزخم الذي شهدته العلاقات بين البلدين على مدى العامين الماضيين، مؤكدا قوة علاقات الصداقة الوثيقة التي تربط بينهما، وحرص الهند على دفع وتعزيز التعاون مع مصر على الأصعدة المختلفة، خاصة في المجالات الاقتصادية والعلمية والثقافية.

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وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس استعرض خلال اللقاء برنامج النمو الاقتصادي المستدام الجاري تنفيذه، مشيدا بوعي الشعب المصري وتفهمه للأعباء الناتجة عن هذا البرنامج، كما استعرض المشروعات القومية الجاري تنفيذها، والإجراءات التي تم تبنيها لتشجيع الاستثمار في مصر، معربا عن تطلعه لزيادة مجتمع الأعمال الهندي استثماراته في مصر.

وأكد رئيس وزراء الهند تثمينه للجهود المصرية في دفع عملية التنمية وتشجيع الاستثمار، التي ساهمت في إقبال الشركات الهندية على العمل في مصر، إذ بلغ حجم استثماراتها حوالى 3 مليارات دولار، مشددا على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك، والعمل على زيادة التبادل التجاري والتعاون بين البلدين في المجال الاقتصادي.



وأوضح متحدث الرئاسة أن السيسي ورئيس الوزراء الهندي أعربا عن ترحيبهما بالتعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات، خاصة تدريب وتأهيل العمالة، كما أعربا عن حرصهما على تعزيز التعاون في المجالات التكنولوجية وبناء القدرات، واتفقا على عقد اللجنة الوزارية المشتركة من أجل الإعداد الجيد لزيارة رئيس الوزراء الهندي للقاهرة.



وتطرق اللقاء إلى التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، وأعرب الجانبان عن أهمية استمرار التشاور للتنسيق بين مواقف البلدين إزاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.