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«المرور» تكشف تفاصيل تعطل قطار في طوخ (فيديو)

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«المرور» تكشف تفاصيل تعطل قطار في طوخ (فيديو) «المرور» تكشف تفاصيل تعطل قطار في طوخ (فيديو)

التحرير

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كشف الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات للإدارة المركزية للمرور، عن تفاصيل تعطل أحد القطارات بمنطقة طوخ، اليوم الثلاثاء.

وقال الشربيني، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "": "ورد إخطارا إلى الإدارة العامة للمرور بتعطل أحد القطارات بمنطقة طوخ، ما تسبب في نزول الركاب إلى الطريق الزراعي تجاه القاهرة".

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وأكد الشربيني أن الإدارة العامة للمرور توجهت إلى مكان تعطل القطار، لنقل الركاب إلى وجهتهم، موضحا أن الطرق السريعة تعمل بشكل جيد فيما عدا منطقة طوخ ورجال الخدمات المرورية يعملون على توفير المواصلات لهم حتى يتم حل المشكلة.

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التحرير

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