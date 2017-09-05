غدا الطقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 34

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توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأربعاء، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على غرب البلاد وجنوب سيناء وشمال الصعيد وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

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وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة الصغرى العظمى

القاهرة 25 34

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 24 30

السلوم 21 29

سيوة 23 35

بورسعيد 26 30

دمياط 25 30

العريش 23 32

رفح 22 32

الإسماعيلية 22 34

السويس 23 34

رأس سدر 24 35

نخل 19 33

نويبع 28 37

طابا 23 34

كاترين 22 33

الطور 25 35

شرم الشيخ 29 37

الغردقة 28 36

مرسى علم 29 35

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 22 35

أسيوط 22 35

سوهاج 25 36

قنا 25 40

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

أبو سمبل 24 38

الوادي الجديد 21 39

شلاتين 28 37

أبو رماد 27 38

راس حدربة 26 37

حلايب 29 36