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القوى العاملة: استرداد كفالة بنكية لـ247 مصريًا بلبنان بقيمة 4.3 مليون جنيه

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مصراوي Masrawy

القوى العاملة: استرداد كفالة بنكية لـ247 مصريًا بلبنان بقيمة 4.3 مليون جنيه

11:25 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

القوى العاملة: استرداد كفالة بنكية لـ247 مصريًا بلبنان بقيمة 4.3 مليون جنيه

كتبت- نورا ممدوح:

تمكن مكتب التمثيل العمالي، التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالعاصمة اللبنانية بيروت، من استرداد الكفالة البنكية لنحو 247 مصرياً يعملون في لبنان، وقيمتها 247 ألف دولار، أي ما يوازي 4 ملايين و300 ألف جنيه مصري.

وناشد المستشار العمالي بالسفارة ببيروت، العمالة المصرية التي لم تقم باستلام التنازل عن الكفالة المصرفية الخاصة بها التوجه لمكتب التمثيل العمالي لاستلامه.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا بذلك من المستشار العمالي بلبنان عادل يوسف، أشار فيه إلي أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل في حالة احضار مواطن أجنبي وتقدر بألف دولار، ويقوم الكفيل بتحميلها على العامل، إضافة لجميع تكاليف عقد العمل، وهذا المبلغ يحق للكفيل استرداده بعد مغادرة العامل للبلاد.

وأوضح المستشار العمالي، أنه فِي الغالب يكون من مصلحة الكفيل خاصة من يتخذ من هذه المهنة تجارة مغادرة العامل في أقرب وقت ممكن ليستعيد رأس ماله، فيقوم بعمل بلاغ فرار ضد العامل ليقوم الأمن العام بترحيله، مشيرا إلي أن هذه المشكلة أرقت كل المعنيين بأحوال الجالية المصرية بلبنان،"وزارة القوي العاملة والسفارة المصرية ومكتب التمثيل العمالي" .

وألزمت السفارة المصرية بالتنسيق مع مكتب التمثيل العمالي، الكفيل قبل الموافقة والتصديق علي استقدام العامل من ، خاصة شركات التنظيفات التي تقوم باستقدام العاملين وتشغيلهم في جهات أخرى، تقديم تنازل موثق عن الكفالة البنكية "الألف دولار" لصالح العامل أو من يوكله، علي أن تحفظ هذه التنازلات بملف خاص بمكتب التمثيل العمالي لحين قدوم العامل إلي لبنان ويتم تسليمه التنازل.

وأشار إلى أنه يمكن تسليم التنازل للكفيل في حضور العامل اذا ثبت أن الكفيل هو من تولى سداد الكفالة وليس العامل بعد إقرار العامل بذلك.

وأكد المستشار العمالي أن ما تم الاتفاق عليه في هذا الخصوص سوف يقلل إلي حد كبير أعداد الكفلاء الوهميين بسبب التضييق عليهم، فضلا عن إعداد المصريين الموقوفين بغرض الترحيل، كما سيتيح استقبال كل العمال الجدد عند حضورهم لاستلام التنازل.

ولاقى هذا الحل قبولاً من كل أبناء الجالية المصرية بلبنان لإحساسهم بوجود من يساندهم بإجراءات فعلية لها مردود إيجابي علي أرض الواقع.

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