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بالصور- "مرور الإسكندرية" يحدد خطوط سير الجماهير إلى استاد برج العرب

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مصراوي Masrawy

بالصور- "مرور الإسكندرية" يحدد خطوط سير الجماهير إلى استاد برج العرب

11:23 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

مرور الإسكندرية (1)

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء جمال إبراهيم، مدير إدارة مرور الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عن انتهاء استعدادات مباراة الوطني مع نظيره الأوغندي في لقاء الإياب، الثامنة مساءً على استاد برج العرب، في الجولة الرابعة من تصفيات بروسيا 2018.

وقال "إبراهيم" إنه جرى تحديد خطوط سير الجماهير القادمة من طرق "الصحراوي، والساحل الشمالي، والزراعي" إلى استاد برج العرب، مشيرًا إلى أنه جرى وضع علامات إرشادية تحدد بوابات الدخول وأماكن انتظار السيارات.

ووفقًا لتعليمات المرور، تسلك الجماهير القادمة من محافظات البحيرة والغربية والدقهلية والمنوفية وغيرها عبر طريق "القاهرة – الإسكندرية" الزراعي، الطريق الصحراوي، ومنه إلى كوبري الكافوري وصولا إلى الاستاد.

وبالنسبة للقادمين من الساحل الشمالي ومحافظة مرسى مطروح، يسلك طريق الساحل الشمالي إلى صينية المستجد "يسارًا" إلى طريق الكافوري، ومنه إلى الاستاد، وجرى تحديد أماكن انتظار لسياراتهم في الناحية الغربية للاستاد.

أما بالنسبة للقادمين من القاهرة عبر طريق الإسكندرية الصحراوي "يسلك كوبري الكافوري إلى طريق الكافوري إلى استاد برج العرب"، وخُصصت أماكن انتظار مخصصة لهم بجوار بوابة 8.

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