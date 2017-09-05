تعرف على أسعار الدولار بالبنوك اليوم

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شهدت أسعار الصرف للدولار بمختلف البنوك اليوم استقرارًا ملحوظًا تأثرًا بعطلة عيد الأضحى، وسجل الدولار اليوم بالبنك المركزي 17.70 للبيع، و17.60 للشراء مقابل الجنيه المصرى.

وعن أسعار الدولار فى البنوك المصرية، فسجل في البنك الأهلى أعلى سعر بـ17.73 جنيه للبيع، و17.63 للشراء، بينما سجل الأقل سعراً بالبنك العربي بـ17.67 جنيه للبيع، و17.57 جنيه للشراء.

وسجل الدولار بالبنك العربي الإفريقي وبنك البركة، وبنك بلوم، وبنك المشرق 17.72 جنيه للبيع، و17.62 جنيه للشراء. وسجل بنك عودة وكريدى أجريكول، والبنك الأهلى الكويتى "بيريوس"، وبنك التعمير والإسكان والبنك الزراعى المصري 17.71 جنيه للبيع، و17.61 جنيه للشراء. وسجل بنك الإسكندرية والمصرف المتحد وبنك القاهرة وبنك إتش إس بي سي 17.70 للبيع، و17.60 جنيه للشراء.

أسعار باقى العملات الأجنبية

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سجل متوسط سعر اليورو -وفقًا لمؤشر الصرف بالبنك المركزي- 21.09 جنيه للبيع، و20.96 جنيه للشراء، والجنيه الإسترلينى 22.82 جنيه للبيع، و22.68 جنيه للشراء، والفرنك السويسري 18.45 جنيه للبيع، و18.34 جنيه للشراء.

أسعار العملات العربية

وشهد متوسط أسعار العملات العربية وفقا لمؤشرات الصرف بالبنك المركزى استقرارًا ملحوظًا، ليسجل الريال السعودي 4.72 جنيه للبيع، و4.69 جنيه للشراء، والدينار الكويتى سجل 58.77 جنيه للبيع، و58.38 جنيه للشراء، والدرهم الإماراتى سجل 4.82 جنيه للبيع، و4.79 جنيه للشراء.