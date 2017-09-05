رئيس الوزراء يلتقي وزير التعليم لبحث استعدادات العام الدراسي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

التقى شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع، والاستعدادات للعام الدراسى الجديد.

شاهد أيضا

كان رئيس الوزراء، تابع ما تم تنفيذه من إجراءات في عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين، وفي مقدمتها متابعة ما يتعلق باستكمال صرف المعاشات، خلال أيام إجازة عيد الأضحى المبارك، والوقوف على مدى توافر السلع الغذائية، خاصة الأساسية منها في مختلف المجمعات والمنافذ المنتشرة فى أنحاء الجمهورية، وذلك بالكميات المناسبة التي تلبى احتياجات المواطنين، إضافة إلى خدمات نقل الركاب من مختلف مناطق الجمهورية، عبر العديد من الوسائل وعلى رأسها قطارات هيئة السكة الحديد، وتم التأكيد على انتظام حركة السير وزيادة عدد الرحلات للمناطق التى تشهد المزيد من الكثافات، واﻻستمرار في تنفيذ خطط التطوير الشاملة لهذا المرفق الحيوي، ما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.