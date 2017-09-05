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وكيل الأزهر: ما يحدث لمسلمي بورما "عار" على جبين المجتمع الدولي

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مصراوي Masrawy

وكيل الأزهر: ما يحدث لمسلمي بورما "عار" على جبين المجتمع الدولي

11:04 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

طالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما يحدث تجاه المسلمين في بورما.

ودعا مجلس حكماء المسلمين، الدول والحكومات الإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينجا.

وقال وكيل الأزهر، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن مايحدث للمسلمين في بورما من عمليات إبادة وحشية عار على جبين المجتمع الدولي والهيئات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان.

وأضاف شومان، أنه يجب على الدول والمنظمات والهيئات إثبات أنها غير مشاركة بسكوتها في التصفية العرقية الدائرة في ميانمار، والتحرك العاجل لوقف هذه العمليات البربرية الهمجية.

وشدد وكيل الأزهر، على أن تلك التصرفات لو كانت من المسلمين ضد غيرهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها.

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