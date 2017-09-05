وكيل الأزهر: ما يحدث لمسلمي بورما "عار" على جبين المجتمع الدولي
وكيل الأزهر: ما يحدث لمسلمي بورما "عار" على جبين المجتمع الدولي
11:04 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017
الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر
كتب- محمود مصطفى:
طالب الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف ما يحدث تجاه المسلمين في بورما.
ودعا مجلس حكماء المسلمين، الدول والحكومات الإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى التحرك السريع لتوفير كل أشكال الدعم لمسلمي الروهينجا.
وقال وكيل الأزهر، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن مايحدث للمسلمين في بورما من عمليات إبادة وحشية عار على جبين المجتمع الدولي والهيئات الأممية ومنظمات حقوق الإنسان.
وأضاف شومان، أنه يجب على الدول والمنظمات والهيئات إثبات أنها غير مشاركة بسكوتها في التصفية العرقية الدائرة في ميانمار، والتحرك العاجل لوقف هذه العمليات البربرية الهمجية.
وشدد وكيل الأزهر، على أن تلك التصرفات لو كانت من المسلمين ضد غيرهم لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بعد التجديد له.. وكيل الأزهر: أسأل الله أن أكون عند الظن"
-
قرار جمهوري بالتجديد لعباس شومان وكيلًا للأزهر الشريف
-
السيسي وبوتين يطالبان ميانمار بوقف أعمال العنف ضد مسلمو الروهينجا
-
حكماء المسلمين" يدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية في مأساة مسلمي بورما
إعلان
إعلان