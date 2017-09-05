القوى العاملة: لقاءات موسعة مع أبناء الجالية المصرية بالخارج لحل مشاكلهم

كتبت- نورا ممدوح:

عقد مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بالكويت، لقاءً موسعًا مع أبناء الجالية المصرية بمنطقة الحساوي بجليب الشيوخ، استمر ساعتين ونصف الساعة، للاستماع إليهم وعرض المشكلات التي تواجههم في العمل.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، برعاية مصالح العمالة المصرية بالخارج والتواجد المستمر بين أبناء الجالية، وحل مشاكلهم أول بأول وتعريفهم بحقوقهم ووجباتهم في العمل، وعقد لقاءات معهم سواء بالمكاتب أو بالسفارات أو بالقنصليات أو أماكن عملهم أو تواجدهم.

وتلقي الوزير تقريرًا بذلك من المستشار العمالي جمال سيد أحمد، أشار فيه إلى أنه تم تقسيم المشاكل وحلها بعد تواجد أصحابها بالمكتب، وجارٍ حل باقي المشكلات خلال أيام بعد إجازة عيد الأضحي، فضلا عن توجيه حالات مازالت في فترة الاختبار بإرشادها بعدم اتخاذ أي إجراء إلا بعد انتهاء هذه الفترة لضمان حقوقها.

وعرض المستشار العمالي على أبناء الجالية ما قام به مكتب التمثيل العمالي في مجال تحسين شروط التعاقد للعمالة المصرية بالكويت، فضلا عن تعهد الشركات بزيادة رواتب العمالة المصرية في العقود المقدمة مستقبلاً خاصة للمهن ذات الرواتب الضعيفة، بالإضافة إلي توفير السكن ووسيلة الانتقال مجانا في بعض الشركات.