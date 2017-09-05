ميركل تحذر من التحديات التي تواجه قطاع السيارات في ألمانيا

برلين - (د ب أ):

حذرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، من التحديات التي تواجه صناعة السيارات والاقتصاد في البلاد، على الرغم من النمو القوي الذي شهده الاقتصاد مؤخرا.

وقالت ميركل في اليوم الاخير للبرلمان قبل إجراء الانتخابات العامة المقررة في الشهر الجاري: "لا يمكننا أن نعتمد على هذه النجاحات"، مشيرة إلى القوة الحالية للاقتصاد الأكبر في أوروبا.

وقالت ميركل لنواب البرلمان إن التحديات التي تواجه صناعة السيارات، واضحة.

وأوضحت: "سيظل من الضروري لعقود من الزمن، استخدام محركات تعمل بالوقود، ولكن في نفس الوقت، سيتعين اتباع الطريق إلى تقنيات القيادة الجديدة".