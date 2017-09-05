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سول: نبحث كل الخيارات العسكرية ضد كوريا الشمالية

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مصراوي Masrawy

سول: نبحث كل الخيارات العسكرية ضد

11:02 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

سول: نبحث كل الخيارات العسكرية ضد كوريا الشمالية

سونج يونج مو

سول - (د ب أ):

أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وزيرها، سونج يونج-مو، بشأن بحث إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، جاءت للتأكيد على ضرورة إيجاد خطة واقعية، من خلال النظر في جميع الخيارات العسكرية المتاحة وسط تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية.

ونقلت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن المتحدث باسم الوزارة، مون سانج-كيون، قوله في مؤتمر صحفي دوري عقد اليوم، إنه لا تغيير في مبدأ لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وقال إن الحكومة تصر على موقفها الثابت من نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن تصريحات وزير الدفاع تعني أهمية النظر في جميع الخيارات المتنوعة، بحسب يونهاب.

وكان سونج أكد خلال الجلسة العامة للجنة الدفاع في البرلمان التي عقدت أمس الاثنين، على ضرورة النظر في إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية أمريكية في شبه الجزيرة الكورية، كإحدى وسائل ردع تهديدات كوريا الشمالية بشكل فعال، حتى لو كان ذلك مختلفا عن سياسة الحكومة المعلنة.

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مصراوي Masrawy

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