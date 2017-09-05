إندونيسيا تحظر مسيرة مناهضة لميانمار بالقرب من معبد بوذي قديم

جاكرتا - (د ب أ):

حظرت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء مسيرة كانت مجموعات مسلمة تعتزم تنظيمها بالقرب من معبد بوذي، يعود للقرن التاسع، احتجاجا على العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وكانت الجماعات المسلمة خططت لتنظيم المسيرة بالقرب من بوروبودور، أحد أشهر المقاصد السياحية بالبلاد، وقالت إنها ترغب في جذب انتباه العالم لأزمة الروهينجا.

وقال تيتو كارنافيان قائد الشرطة الوطنية :"أعطيت أوامر للشرطة المحلية بعدم السماح بتنظيمها".

وأضاف :"هذا الموقع حيوي ويوجد الكثير من السياح الدوليين".

وأكد كارنافيان أن الصراع في ميانمار، التي تقطنها أغلبية بوذية، ليس بين البوذيين والمسلمين.

وأضاف :"إنها قضية بين الحكومة الموجودة في السلطة وجماعة عرقية يُعتبر أنها هاجمت الحكومة".