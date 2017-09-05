أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

إندونيسيا تحظر مسيرة مناهضة لميانمار بالقرب من معبد بوذي قديم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إندونيسيا تحظر مسيرة مناهضة لميانمار بالقرب من معبد بوذي قديم

10:58 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إندونيسيا تحظر مسيرة مناهضة لميانمار بالقرب من معبد بوذي قديم

أرشيفية

جاكرتا - (د ب أ):

حظرت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء مسيرة كانت مجموعات مسلمة تعتزم تنظيمها بالقرب من معبد بوذي، يعود للقرن التاسع، احتجاجا على العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار.

وكانت الجماعات المسلمة خططت لتنظيم المسيرة بالقرب من بوروبودور، أحد أشهر المقاصد السياحية بالبلاد، وقالت إنها ترغب في جذب انتباه العالم لأزمة الروهينجا.

وقال تيتو كارنافيان قائد الشرطة الوطنية :"أعطيت أوامر للشرطة المحلية بعدم السماح بتنظيمها".

وأضاف :"هذا الموقع حيوي ويوجد الكثير من السياح الدوليين".

وأكد كارنافيان أن الصراع في ميانمار، التي تقطنها أغلبية بوذية، ليس بين البوذيين والمسلمين.

وأضاف :"إنها قضية بين الموجودة في السلطة وجماعة عرقية يُعتبر أنها هاجمت الحكومة".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • منظمة إنسانية إيطالية تعلق عملها في إنقاذ المهاجرين لإنقاذ مسلمي الروهينجا

    أخبار

  • ميانمار البلد الذي يضطهد الروهينجا وغيرهم من الأقليات

    أخبار

  • "مجلس حكماء المسلمين" يدين "المجازر" ضد مسلمي الروهينجا

    أخبار

  • البي بي سي توقف خدمتها للتلفزيون البورمي على خلفية أزمة الروهينجا

    أخبار

إعلان

e99987657d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

متحدث الحكومة يكشف حقيقة تسريح مليوني موظف بالدولة (فيديو)

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

نائب تركماني يدعو الحكومة إلى إعادة السيطرة على حقل خورماله النفطي في كركوك

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

برلماني يهدد باستجواب الحكومة لإهدار المال العام في مواقف السيارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات

الحكومة تستعد لإعلان شروط شغل وظيفة "الوكيل الدائم" داخل الوزارات