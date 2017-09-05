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منظمة العفو: زيادة هجمات بوكو حرام تعمق الأزمة حول بحيرة تشاد

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منظمة العفو: زيادة هجمات بوكو حرام تعمق الأزمة حول بحيرة تشاد منظمة العفو: زيادة هجمات بوكو حرام تعمق الأزمة حول بحيرة تشاد

مصراوي Masrawy

منظمة العفو: زيادة هجمات بوكو حرام تعمق الأزمة حول بحيرة تشاد

10:58 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

منظمة العفو: زيادة هجمات بوكو حرام تعمق الأزمة حول بحيرة تشاد

كيب تاون - (د ب أ):
قتلت حركة بوكو حرام المتشددة ما لايقل عن 380 مدنيا منذ أبريل 2017 في نيجيريا والكاميرون، أي أكثر من ضعف الذين قتلوا خلال الخمسة أشهر السابقة.

وجاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر اليوم الثلاثاء أن الزيادة الحادة في حجم الخسائر البشرية في صفوف المدنيين ناجمة عن زيادة الهجمات الانتحارية، التي تنفذها غالبا سيدات وفتيات في شمال شرق نيجيريا بالإضافة إلى شمال الكاميرون.

وقالت المنظمة إن حجم الخسائر الحقيقي قد يكون أعلى من 380 شخصا، حيث أنه ربما لم يتم تسجيل بعض الهجمات.

قال اليوني تيني مدير مكتب المنظمة في غرب ووسط أفريقيا " ترتكب بوكو حرام مجددا جرائم حرب على نطاق كبير..بهدف واحد هو قتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص".

ويشار إلى أن 3ر2 مليون شخص نزحوا نتيجة عنف بوكو حرام حول منطقة بحيرة تشاد، التي تشمل مناطق من نيجيريا والكاميرون وتشاد والنيجر، كما أنهم في حاجة ماسة للمساعدة الإنسانية.

وقال مجلس اللاجئين النرويجي اليوم إن نحو 800 ألف طفل، أقل من خمسة أعوام، يعانون من سوء تغذية حاد في منطقة بحيرة تشاد، أي ضعف العدد الذي تم تسجيله العام الماضي.

وفي نيجيريا فقط، يواجه ما لايقل عن 2ر5 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، بينهم 50 ألف يعيشون بالفعل في ظروف مشابهة للمجاعة.

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