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​الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 57 حالة

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مصراوي Masrawy

​الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 57 حالة

10:56 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

​الصحة: ارتفاع عدد الوفيات بين الحجاج المصريين إلى 57 حالة

أرشيفية

كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 3 حالات بين الحجاج المصريين بالأراضي ، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الوفاة إلى 57 شخصًا.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، إلى أن الحالة الأولى لحاج يدعى، حسن محمد بيومي حرحش، يتبع حج التضامن، من محافظة الإسكندرية، و الحالة الثانية لحاجة تدعى عزيزة عبدالمنعم صالح علي، وتتبع حج القرعة، من محافظة القاهرة، والحالة الثالثة لحاجة تدعى سامية أحمد ابراهيم عبدالرحمن، وتتبع حجاج قرعة السياحة، من محافظة القاهرة، لافتاً إلى أنهم توفوا إثر توقف عضلة القلب والتنفس.

وأضاف "الأنصاري"، أنه تلقت غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادات الوفاة.

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