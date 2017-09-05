أخبار عاجلة

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
السيسي يؤكد اهتمامه بدفع العلاقات البرلمانية بين مصر وفرنسا -
مدمرة أمريكية تساعد سفينة صيد إيرانية هاجمها قراصنة -
قطر "ستضع حدا أدنى" لأجور العاملين الأجانب في منشآت كأس العالم -
رئيس الوزراء العراقي يعلن انطلاق عملية تحرير القائم -
تشيلسي يعبر إيفرتون إلى ربع نهائي «رابطة المحترفين» الإنجليزية -
مصدر قضائي: إدانة أطباء مستشفى حكومي في بورسعيد بقتل طفل -
مجلس النواب البرازيلي يصوّت ضد محاكمة تامر بتهمة الفساد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة سيدة بأحد شواطئ الإسماعيلية

Google+ Print
الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة سيدة بأحد شواطئ الإسماعيلية الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة سيدة بأحد شواطئ الإسماعيلية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أصدر الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم، قرارًا بتسليم سيدة متوفاة إلى ذويها والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في عملية الوفاة .

كان موظف بالتربية والتعليم بمحافظة الجيزة اتهم أمن أحد الشواطئ في الإسماعيلية بالتسبب فى وفاة شقيقته أثناء تواجدهم لقضاء يوم بالنادي المطل على بحيرة التمساح.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمود عاشور مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغًا من "محمود.م.م" موظف بإدارة بولاق التعليمية بالجيزة يتهم أمن إحدى الشواطئ والنوادى، بالتسبب فى وفاة شقيقته "ليلى" 45 عاما مقيمين بالجيزة.

شاهد أيضا

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين حدوث مشادة كلامية بين أمن النادى وبين المبلغ وآخرين بسبب اعتراض أمن النادى على شرب الشيشة داخل النادى، وتم فض المشادة وعقب ذلك شعرت المتوفية بأزمة صحية توفت على أثرها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أمن النادي، وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفاه، وقال مصدر أمنى: إن "تقرير مفتش الصحة أكد أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو)

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

آمنة نصير توضح حكم الشرع في «حقن منع الحمل للرجال»

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)

مدرب الوداد: لسنا النجم الساحلي.. والأهلي لا يتأثر بالغيابات (فيديو)