الطب الشرعي: لا شبهة جنائية في وفاة سيدة بأحد شواطئ الإسماعيلية

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أصدر الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية صباح اليوم، قرارًا بتسليم سيدة متوفاة إلى ذويها والتصريح بدفنها بعد ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية في عملية الوفاة .

كان موظف بالتربية والتعليم بمحافظة الجيزة اتهم أمن أحد الشواطئ في الإسماعيلية بالتسبب فى وفاة شقيقته أثناء تواجدهم لقضاء يوم بالنادي المطل على بحيرة التمساح.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمود عاشور مأمور مركز الإسماعيلية يفيد بتلقيه بلاغًا من "محمود.م.م" موظف بإدارة بولاق التعليمية بالجيزة يتهم أمن إحدى الشواطئ والنوادى، بالتسبب فى وفاة شقيقته "ليلى" 45 عاما مقيمين بالجيزة.

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على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وتبين حدوث مشادة كلامية بين أمن النادى وبين المبلغ وآخرين بسبب اعتراض أمن النادى على شرب الشيشة داخل النادى، وتم فض المشادة وعقب ذلك شعرت المتوفية بأزمة صحية توفت على أثرها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أمن النادي، وتم انتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على المتوفاه، وقال مصدر أمنى: إن "تقرير مفتش الصحة أكد أن الوفاة طبيعية وليس بها شبهة جنائية"، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق .