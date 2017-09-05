المرور: ننسق مع الداخلية لتأمين جماهير مباراة مصر وأوغندا (فيديو)

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قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور، إن الإدارة استعدت لمباراة مصر وأوغندا، اليوم الثلاثاء، موضحا أن الأمور ستسير بشكل منتظم من الآن وحتى انتهاء المباراة.

أضاف الشربيني، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على قناة "dmc": "تم توفير خدمات مرورية على الطريق الصحراوي، لتنظيم دخول الجماهير القادمة من الإسكندرية والقاهرة".

وناشد الشربيني، المواطنين المتوجهين إلى المباراة، بالالتزام بتعليمات ضباط المرور في مناطق الاستاد والطريق الصحراوي لتسهيل الحركة المرورية، تيسيرا للحركة.

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وتابع: "ننفذ تعليمات وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفار"، موضحا أن بوابات الاستاد سيتم فتحها من الثانية عشر ظهرا.

ويلتقى المنتخب المصري مع منتخب أوغندا، اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، في الساعة الثامنة مساء، في إطار الجولة الرابعة، من المبارايات المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.