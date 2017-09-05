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تعليم دمياط": استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد

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مصراوي Masrawy

تعليم دمياط": استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد

10:44 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

قال السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد في الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة، لافتًا إلى أنه يتابع توريد الكتب الدراسية للمدارس أولًا بأول، وأنه جرى الانتهاء من توريد الكتب التي طُبعت بمطابع الوزارة بنسبة 85%، إلى جانب متابعة أعمال الصيانة والانتهاء من الترميم الجزئي في بعض المباني.

وأضاف وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أنه وجه مديري الإدارات التعليمية بمتابعة عملية إعادة توزيع المعلمين بين المدارس والإدارات التعليمية، وفقًا للعجز والزيادة مع التأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي.

وبيّن سويلم أن هناك تعاونًا مشتركًا مع مديرية أمن دمياط في محيط المدارس لفرض السيطرة والتصدي لأي أعمال شغب، فضلاً عن وجود رقابة مشددة بالمدارس بعد تركيب عدد من الكاميرات في المدارس الفنية، ومن المقرر استكمالها في خطة الموازنة الجديدة.

وأوضح أن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وافق على الطلب المقدَّم منه بشأن فتح 13 قاعة جديدة لرياض الأطفال حتى تستوعب سن خمس سنوات للعام الدراسي الجديد، بناءً على مطالب أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن القاعات الجديدة موجودة في إدارات دمياط ودمياط الجديدة والزرقا، لمواجهة العجز في هذه المدن.

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