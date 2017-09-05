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إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري الحرفيين في السلام

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مصراوي Masrawy

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري الحرفيين في السلام

10:48 ص الثلاثاء 05 سبتمبر 2017

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أعلى كوبري الحرفيين في السلام

أرشيفية

كتب- محمد الصاوي:

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، أثر انقلاب سيارة ملاكي، أعلى كوبري الحرفيين بمنطقة السلام، ما أدى إلى ظهور كثافات مرورية في الاتجاه القادم من منطقة الحرفيين إلى شارع جوزيف تيتو.

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري بكوبري الحرفيين، وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بدفع أوناش وتكثيف الخدمات لرفع حطام الحادث لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدسات.

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مصراوي Masrawy

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