كثافات مرورية عالية بمحور العروبة بسبب كسر ماسورة مياه

كتب- محمد الصاوي:

ظهرت كثافات مرورية، اليوم الثلاثاء، بسبب كسر ماسورة مياه بمحور العروبة أمام مستشفى الأمراض الصدرية، ما أدى إلى تباطؤ حركة السيارات للقادم من ميدان العروبة، حتى محور صلاح سالم.

وأبلغت الإدارة العامة لمرور القاهرة عمال المحافظة للقيام بعمليات إصلاح كسر الماسورة، وتم الدفع بسيارات لشفط المياه من الطريق، وسط تمركز الخدمات المرورية؛ لتسيير حركة السيارات، وإبعاد سائقي السيارات عن الطريق لحين شفط المياه.

كانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغًا من الخدمات المرورية بوجود كسر بماسورة مياه بمحور العروبة، وعلى الفور أمر اللواء علاء متولي مدير المرور بانتقال الخدمات المرورية إلى المكان، لتنظيم حركة السيارات فيما انتقلت سيارات المحافظة لشفط المياه من الطريق.